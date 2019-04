Atrações do Circuito Sesc de Artes desembarca em Americana e Santa Bárbara

Foto: Arnaldo J.G. Torres - Divulgação

Apresentações de literatura, música, artes visuais, dança, circo e cinema vão desembarcar em Americana, nesta sexta-feira, e em Santa Bárbara d’Oeste, no domingo, pelo Circuito Sesc de Artes. Todas as atrações são gratuitas e vão ocupar a Praça Comendador Müller e Parque dos Jacarandás, a partir das 16h, respectivamente.

Um dos espetáculos que serão exibidos é “Mané Gostoso”, da companhia paulistana Ballet Stagium, que faz uma homenagem à cultura popular do nordeste, em um diálogo entre a música de Luiz Gonzaga e os movimentos do tradicional boneco que dá nome à peça.

“O coreógrafo Décio Otero já tinha essa visão de fazer uma ligação do Ballet Stagium com o Quinteto Violadojá que ambos estão comemorando 35 anos de carreira”, explica o bailarino Antônio Palmeira.

No espetáculo, os artistas reproduzem os movimentos do popular boneco, que é típico da região nordestina. “Buscamos o tempo todo essa raiz regional”, acrescenta Palmeira.

Já no projeto Botica Poesia, o cantor e compositor Renato Gama apresenta canções criadas a partir de poemas e textos do escritor Sergio Vaz. “Eu tinha uma banda chamada Nhocuné Sou, uma banda periférica, e o Sérgio, nada mais, nada menos tinha a Cooperifa – conhecido sarau da Capital -, que eu já admirava. Além de lê-lo, eu frequentava a Cooperifa. Era bem forte pra mim as lembranças e o significado dos poemas”, explica Renato.

O estilo predominante na apresentação é o samba, mas em uma letra que o escritor fez para o rapper Sabotage, Renato mistura o gênero com o funk. Entre uma música e outra no show, Sérgio vai declamar poesias. “O objetivo de um projeto como esse é levar um alimento para a alma”, ressalta o músico.

“Ele foi feliz no [repertório] que escolheu. Tem de tudo um pouco”, afirma Sérgio Vaz.

Variedade. O Circuito Sesc também vai trazer à região mediação de leitura, oficinas de desenho, cinema e criação de cordas, cordões e cadarços, apresentação de palhaçaria e discotecagem de músicas populares brasileira, africana, jamaicana e latino-americana.

Confira outras atrações que serão apresentadas nas duas cidades pelo Circuito Sesc de Artes: