Artista plástico sumareense expõe obra na Áustria

O artista plástico sumareense Denis Carvalho, de 25 anos, terá sua obra “Quebra-cabeça” exposta até agosto em Viena, na Áustria. Seu trabalho foi realizado com materiais que fogem do tradicional – sua matéria-prima são canetas esferográficas e papel, o que garante um efeito único na obra. O quadro fez parte da mostra Brazilian Art Exhibition, na Vienna Workshop Gallery, que reúne artistas brasileiros.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Ele conta que optou pelas canetas esferográficas pelo efeito diferente obtido, pelo baixo custo do produto e para mostrar que é possível fazer arte de forma acessível. “Para se fazer arte não importa o material e sim o estudo, o amor em cada traço. Criei essa técnica para mostrar minha busca pela perfeição. Não quero ser comparado, quero me desafiar, ser melhor que eu mesmo a cada obra, e ser diferenciado”, comenta Carvalho, em sua casa. “Um segredo dessa obra (‘Quebra-cabeça’) é que recebi o convite da exposição no fim de semana e na segunda-feira já tinha que enviar pelo correio pronta. Pensei no desenho, criei o esboço e pintei durante 15 horas sem parar”, relembra.

O artista afirmou que sua inspiração está em sua história de vida. Seu contato com os desenhos era apenas um hobby, mas há seis anos ele saiu do emprego como ajudante de produção e passou a se dedicar exclusivamente à arte. Ele passou a enviar seus trabalhos para exposições, alcançando bons resultados e conseguindo reconhecimento, participando de mostras em São Paulo e Roma, na Itália.

CORRIDA. O artista foi escolhido como Embaixador das Artes no Brasil pela academia francesa de artes e cultura “Divine”, e também recebeu a medalha Paladino das Artes Plásticas, concedida pela Febacla (Federação Brasileira dos Acadêmicos, das Ciências, Letras e Artes).

Carvalho está em uma corrida contra o tempo para conseguir levantar o dinheiro para participar das cerimônias das duas premiações. Para a premiação francesa, ele tem até o dia 30 de maio para enviar uma parte da taxa do jantar onde vai receber o prêmio. Ele tem contado com o apoio de amigos, familiares e vereadores, mas ainda falta levantar R$ 1.050. “Esses prêmios são um reconhecimento importante não só para mim, mas para a cidade e o país”, disse Carvalho.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com ele por meio do denisfsc@hotmail.com.