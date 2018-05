Artesanais e delicados, vitrais ainda resistem em templos religiosos

Os raios os atravessam, lançando sobre a nave a iluminação externa ao mesmo tempo em que as cenas por eles retratadas ganham vida com o brilho da luz solar. Os vitrais são peças artesanais que compõem a arquitetura de templos, com importância artística, histórica e religiosa. Contudo, essa arte delicada e que demanda extremo cuidado está em extinção, sendo realizada principalmente por poucas e especializadas empresas do setor.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

É preciso valorizar as peças já existentes, mas a própria manutenção desses vitrais demanda mão de obra especial. Monitor das visitas guiadas da Basílica Santo Antônio de Pádua, Yan Belozo explica que o templo possui os únicos vitrais da cidade no estilo neoclássico – os demais foram feitos em estilo moderno, guardando outras características.

Os vitrais da Basílica remontam ao projeto original da igreja, idealizado e realizado por Monsenhor Nazareno Magi. Sua instalação foi feita pela empresa paulistana Conrado Vitrais, que recentemente esteve em Americana restaurando-os. Além da importância artística e histórica, essas peças também guardam um forte caráter religioso. É por meio desses vitrais que são contadas as principais passagens da vida do padroeiro Santo Antônio.

“Os vitrais aqui na Basílica preservam cenas da vida de Santo Antônio – a multiplicação pães, o milagre eucarístico, a glória dos céus. Os vitrais são compostos de pequenos pedaços de vidro emendados por cobre, estanho, e relatam histórias sacras. Houve todo um cuidado com a cor dos fragmentos, que foram pintados à mão”, diz Belozo.

Visita. Essas peças fazem parte da visita monitorada à Basílica de Santo Antônio. Elas acontecem no terceiro sábado de cada mês, das 9h às 11h. É necessário agendamento prévio na secretaria da Basílica, pelo telefone 3461-5126 ou pelo e-mail contato@basilicasantoantonio.com.br. As visitas são realizadas sempre em grupos de 15 pessoas pelas dependência do templo.