Americanense se destaca em competição na África do Sul

Foto: Arquivo pessoal

A bailarina americanense Eliana Favarelli Chiti, da academia de dança Twist e do Grupo Espaço Dançar, conquistou o primeiro lugar com as duas coreografias que apresentou na competição da Ciad (World Confederation of Dance Professional), na Cidade do Cabo, na África do Sul. Ela realizou as performances com o parceiro Reginaldo Sama.

“Ficamos em primeiro nas duas coreografias e ganhamos como a melhor coreografia do festival. E recebemos passe livre para os festivais da Ciad. Isso significa não ter que pagar por inscrições. Podemos ir aos festivais sem avaliação prévia de coreografias”, celebrou a bailarina.

O resultado saiu no último sábado e a dupla retornou ao Brasil no domingo. Na competição apresentaram uma coreografia voltada ao estilo contemporâneo e uma de estilo livre, com elementos jazzísticos.

“Foi um dia especial, chegamos sem nenhuma pretensão e vimos um público se calar diante da nossa apresentação. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas falo da emoção que passamos, do carinho que tivemos do público e principalmente pelo reconhecimento de um trabalho que tanto nos dedicamos”, comemora Eliana.

Reginaldo também destacou a reação do público à apresentação. “Nossa apresentação provocou carinho, aplausos e gritos de vibração no final do nosso número. “, lembrou. Entre outras competições internacionais, a dupla representou o Brasil em março do ano passado no festival holandês “AmsterDans”. Em 2017, os bailarinos conquistaram o 1º lugar no “Vibe Internacional”, em Viena, na Áustria, e no Festival Norte Dança, na cidade portuguesa do Porto. Ainda em 2017, foram campeões do Montevideo in Danza, no Uruguai.