Americana: um celeiro de talentos artísticos

Americana é um município que pode se orgulhar de suas “pratas da casa”. Verdadeiro celeiro cultural, seus filhos têm brilhado além da fronteira no setor da música, dança e dramaturgia. Em 2019, a cidade se prepara para ter representantes no Festival de Bailado do Porto. Isso porque o duo Sarah Ferraz, de 15 anos, e Vinícius Dorta, de 18, da Companhia da Dança, foi selecionado para participar do evento após se destacar em outras competições. A apresentação em destaque é “O Outro Lado”, com coreografia de Cris Furlan, proprietária e professora da companhia, que contou ao LIBERAL a trajetória até a nova conquista.

Foto: Divulgação

A seleção ocorreu durante participação na competição internacional Passo de Arte, em Indaiatuba e a apresentação deve ocorrer no ano em que a escola completa 10 anos. Cris explica que o festival de Porto seleciona bailarinos para bolsas, para tentar companhias grandes, tanto da Europa como da América. “Não é um festival que só preza premiação. Ele tem a premiação, mas o principal foco dele são as oportunidades internacionais, bolsas anuais, cursos de um mês”, explica.

Ela conta que em “O Outro Lado” buscou explorar o potencial dos dois bailarinos, que são jovens e muito alongados. “São técnicos, bem expressivos. É uma coreografia que a gente chama de estilo livre, onde ela compõe alguns passos, alguns elementos do jazz, dança contemporânea, ballet clássico. Dentro dessa categoria livre a coreografia consegue explorar o melhor de cada técnica e o melhor que cada bailarino pode dar”, explica. “Essa coreografia exigiu bastante a resistência do nosso corpo”, conta Sarah, que começou a dançar ballet com 4 anos e hoje também se dedica ao jazz. “Ela tem muita pausa, então é uma dinâmica completamente diferente do que eu já tinha dançado (…) A gente tem que se adaptar ao que a música pede”, explica Vinícius, que começou a dançar hip hop com 13 anos, mas se encontrou no jazz, música contemporânea e ballet.

REFLEXÃO. A temática traz questionamentos: “E se eu fosse outra pessoa? Como eu me comportaria se tivesse outro corpo, outro gênero, outro pensamento? Como eu iria me comportar? Não tem nada a ver com questão de casais, ou relacionamentos. É mais um pensamento sobre um assunto”, conta a coreógrafa. Para Vinícius, “retrata basicamente que no mundo sempre a gente quer tirar o lugar do outro, porque é uma competição, literalmente, no nosso dia a dia. Então, consegue representar um pouco esse lado, do ‘outro lado’”.

A coreografia vem sendo apresentada desde março deste ano e, segundo a professora, vem ganhando inúmeras premiações. “Vários primeiros lugares, segundo, bolsas… Aí veio a comemoração final que foi essa seleção para Portugal”, destaca Cris. Ela vê como um passo de “extrema importância” a seleção e acredita que é um reflexo de reconhecimento do trabalho da companhia. “A gente sempre leva os bailarinos onde o feedback, através dos jurados, seja bem consistente e possa melhorar nossa dança, a nossa técnica. Além disso, a gente incentiva os bailarinos a fazer curso e acaba melhorando o rendimento deles. Não só técnico, mas é importante o aprendizado psicológico. Por que senão, é igual um atleta, chega no palco, o nervosismo toma conta e eles não conseguem executar o que ensaiaram”, compara. “Eu acho que a maior coisa que todo bailarino almeja é dançar em diferentes palcos”, completa Vinícius.

ARTE. A professora e coreógrafa explica que um dos focos é mostrar a amplitude da dança e tudo o que ela representa. “A gente viu que faltava em Americana, essa questão de não só tratar a dança como um exercício físico, mas como arte, como um espaço para acolher as pessoas e tirar os melhores potenciais delas, não só técnicos, mas como pessoas”.