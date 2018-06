Americana quer expandir ‘Mostra de Dança’ em 2019

A primeira edição da Mostra de Dança de Americana lotou as dependências do Teatro Municipal Lulu Benencase. Realizado na noite desta quinta-feira, o evento reuniu as academias da cidade, que apresentaram 22 números em estilos como dança de rua, balé clássico e contemporâneo e jazz. A organização foi da Câmara Setorial de Dança do Comcult (Conselho Municipal de Cultura de Americana), em parceria com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

Segundo o secretário Fernando Giuliani, as próximas edições da mostra contarão com a participação de artistas de outras cidades. “Nessa primeira mostra nós optamos por não abrir para academias de outras cidades. Houve procura, mas nós optamos este ano apenas por artistas americanenses. Nos próximos anos deixaremos um percentual para apresentações de fora”, firmou. Foto: Divulgação

O secretário anunciou ainda a realização de mais um evento de dança. “A casa está cheia, o público gostou. A partir de novembro teremos um circuito de dança, com o teatro inteiro fechado para as academias. Vamos levar espetáculos para alguns bairros e, principalmente, para o parque ecológico. É um espaço que recebe muita gente e, com certeza, será um ótimo palco. O papel do conselho de cultura e suas câmaras temáticas é esse. Trazer projetos para a secretaria e ajudar a executá-los”, afirmou.

A presidente da Câmara de Dança, Eliana Chite Favarelli, comemorou a noite de casa cheia. “Tivemos 22 números e mais de 130 artistas se apresentando. As escolas de Americana fazem um trabalho muito bom e, muitas vezes, não têm onde mostrar. Acabamos nos apresentando mais fora do que na cidade. É uma satisfação para quem vive no meio da dança ver um evento como esse”, ressaltou.

Participaram desta edição não-competitiva as academias locais Autentic Hip Hop, Fairy Tale, do grupo de dança do Sesi (Serviço Social da Indústria), Hip Hop Connection, Dani Agnis, Spasso de Art, Grupo Essência, Twist – Grupo Espaço Dançar, Art American Dance, Ballet Art Sandra Godoy, Companhia da

Dança e Novo Spasso Escola de Dança.