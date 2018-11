Americana ganha nova Casa do Conto a partir desta quinta

Americana ganha nesta quinta-feira a sua segunda Casa do Conto. A abertura do novo espaço cultural da Secretaria de Cultura e Turismo, que foi instalado no CCL (Centro de Cultura e Lazer), terá contação de história e apresentação pocket de musical infantil.

Coordenadora da Casa do Conto, Cristina Lazaretti explica que a primeira unidade, localizada Avenida Carioba, no bairro Carioba, está com atividades suspensas atualmente devido ao risco da febre maculosa, mas que não fechou.

“Para que as crianças não ficassem sem esse projeto tão bonito e importante de incentivo à leitura e à fantasia, a gente criou essa Casa do Conto 2 aqui no CCL”, aponta.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na abertura, ela vai contar a história do “Cabeça de Flor”, que dá nome a um livro seu. O evento também terá a apresentação pocket do musical “Os Saltimbancos”, com Alyssa Tomiyama e Vithória Bozza Gonzaga.

Cristina conta que, após a abertura, o espaço estará disponível para reservas de escolas da rede municipal e vai preparar uma programação especial voltada ao Natal, com musical e contações de histórias.

“Eu estou muito feliz. Pra mim, que sempre lutei por isso, que estou há 15 anos lutando pela Casa do Conto, eu achei essa proposta do Fernando Giuliani (secretário de Cultura e Turismo) louvável. É um ganho. Eu disse: ‘puxa, pra quem pensou que um dia ia fechar a Casa do Conto, agora ter a segunda Casa do Conto é algo fenomenal’. E esse espaço ficará aberto para a comunidade, para outros contadores de história. Aqui é espaço pra todo mundo que conta história”, finaliza a coordenadora.

ACONTECE: A segunda unidade da Casa do Conto de Americana vai ser inaugurada às 19h30 desta quinta-feira, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), que fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A entrada é gratuita.