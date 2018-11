Alunos grafitam muros em projeto de revitalização do Ciep no São Jerônimo

Cerca de 90 alunos com idades entre 10 e 11 anos grafitaram os muros do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Anísio Spínola Teixeira, no bairro São Jerônimo, em Americana, em um projeto que envolveu a revitalização da unidade. Incentivo ao protagonismo infantil, criatividade e preservação do patrimônio estão entre objetivos da ação.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A iniciativa chama-se “Cuidar com Cuidado” e englobou a área dos quiosques, local com árvores e quiosques para jogos onde os estudantes costumam brincar. A partir do conteúdo estudado na disciplina de Arte-grafitagem, a professora Aparecida Bezerra, sugeriu aos alunos que pesquisassem sobre animais em extinção para a realização de um grafite, utilizando a técnica do stencil (molde vazado), além de sistematizar a interdisciplinaridade com as oficinas de Linguagens (ministrada pela professora Nilza Pedro) e Matemática (professora Júlia Amanda Falasca).

“No final de novembro, nós tivemos uma mostra cultural que os alunos apresentaram para os pais tudo o que aprenderam ao longo do ano nesse tema. E no decorrer desse período, uma das atividades era o grafite. Aí surgiu ideia de pintar uma parte do muro e fazer a atividade, só que foi tomando corpo, a direção achou que ficou muito bom uma parte que a gente tinha feito e aí expandiu para quatro paredes”, explica Aparecida.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O mural, intitulado “Salvem os Animais”, foi de criação geral. Outros murais foram realizados a partir da releitura de artistas estudados durante o ano letivo como: “Alice”, de Nina Pandolfo; “Monalisa Cat”, de Romero Brito”; “Brincadeiras Populares”, de Ivan Cruz, e “Casários”, de Alfredo Volpi.

“Selecionei alguns alunos que têm maior facilidade para fazer os desenhos, apresentei os desenhos e fiz um teste. Aí, depois, foi feito o desenho no muro. Aí fui dividindo de dez em dez, de cinco em cinco [alunos]. O envolvimento foi total. Eles participaram e o produto final ficou muito agradável. Agora, eles assinaram o muro porque essa obra faz parte da história deles, e com isso envolveu o pessoal da limpeza, do apoio, cada um dava suas ideias”, conta a educadora. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo ela, a “criatividade, responsabilidade e o carinho” foram as marcas deste trabalho. “O principal que eu vejo com esse trabalho é o respeito pelo patrimônio cultural. Valorizar o que uma outra pessoa faz, valorizar suas raízes, valorizar o próprio local onde eles estudam. Cada um fez uma parte, mesmo aquele aluno que não tem habilidade, ele contribuiu de alguma maneira e fez parte do projeto”, acrescenta.

Também foram trabalhados a valorização do espaço escolar, incentivo ao protagonismo juvenil, reconhecimento, identificação e valorização do patrimônio cultural.