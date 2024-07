Arlindo Cruz volta a ser internado no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 65 anos, foi novamente internado no Rio de Janeiro, quase dois meses após ter recebido alta de sua última hospitalização. Segundo comunicado na conta oficial do cantor no Instagram, o sambista foi levado ao hospital Samaritano no início deste mês para a realização de exames e também para um tratamento dentário.

“Vale ressaltar também que, diferentemente do que foi noticiado em alguns portais, ele segue com o quadro clínico estável, mantendo todos os sinais vitais”, diz trecho do comunicado.

A assessoria do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, afirma que não tem autorização da família para divulgar informações sobre o quadro de saúde de Arlindo.

Atualmente, é esperado que Arlindo Cruz seja transferido para a Casa de Saúde São José, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, onde tem recebido acompanhamento médico desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em março de 2017.

O cantor e sua família enfrentam cinco anos de uma longa jornada de recuperação. O sambista tem passado por diversos tratamentos e internações. Em 2019, ele voltou a sua casa, onde recebeu cuidados intensivos através de um serviço de home care. Desde então, sua saúde tem oscilado, levando a várias internações. e os desafios de saúde persistam.