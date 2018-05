Ariana Grande responde a fã que a criticou por terminar com Mac Miller

No início deste mês, veio à tona a notícia de que Ariana Grande e Mac Miller terminaram o namoro, o que deixou alguns fãs do casal chateados. Um exemplo foi um usuário do Twitter, que disse ter ficado decepcionado com a cantora por terminar com alguém que fez um álbum totalmente dedicado à ela, e ainda insinuou que ela estaria com outro.

“Saber que Ariana Grande o largou por outro cara depois que ele abriu seu coração em um álbum de dez músicas para ela chamado The Divine Feminine de 2016 é a coisa mais triste que aconteceu em Hollywood”, tuitou ele.

Para sua surpresa, a cantora viu a mensagem e fez questão de responder, com um grande sermão sobre mulheres que se mantém em relacionamentos ruins por medo do que os outros vão pensar.

“É absurdo você minimizar o próprio respeito e valor feminino ao dizer que alguém deveria ficar em um relacionamento tóxico porque ele escreveu um álbum sobre ela, o que não é o caso, inclusive (apenas Cinderella é sobre mim). Eu não sou uma babá ou uma mãe e nenhuma mulher deveria sentir como se tivesse que ser”, disse Ariana na nota.

“Eu sempre me preocupei com ele e tentei apoiar sua sobriedade e orei para que ele ficasse melhor por anos (e sempre irei, é claro), mas envergonhar/culpar uma mulher pela incapacidade de um homem de lidar com suas questões é um problema muito maior. Vamos, por favor, parar de fazer isso. É claro que eu não compartilhei o quão difícil e assustador foi enquanto estava acontecendo, mas foi. Eu vou continuar a orar, do fundo do meu coração, que ele resolva tudo e que qualquer outra mulher nesta posição faça o mesmo”, concluiu a cantora.

Posteriormente, o usuário que publicou o tuíte pediu desculpas para a cantora. “Minhas sinceras desculpas, Ariana”, ao que ela respondeu: “Obrigada por me ouvir, eu aprecio muito sua resposta. Eu te envio amor”.