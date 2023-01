‘Argentina, 1985’ ganha o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa

A América Latina sagrou-se vencedora, na festa do Globo de Ouro 2023, com o troféu de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, carimbando, uma vez mais, o passaporte da consagração internacional de Ricardo Darín, protagonista de “Argentina, 1985”, hoje em cartaz na Amazon Prime. Seu diretor, Santiago Mitre (de “O Estudante” e “Paulina”), conseguiu contabilizar 1 milhão de pagantes – e esse número só aumenta. O filme está em cartaz em salas portenhas como o Multiplex.

Indicado ao Leão de Ouro de Veneza, de onde saiu com Prêmio da Crítica (votado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica), e laureado com o prêmio de júri popular de San Sebastián, o thriller jurídico devassa os anos de chumbo na Argentina. Darín é seu aríete, revivendo feitos reais do promotor Julio César Strassera (1933-2015).

A cerimônia do Globo de Ouro foi uma oportunidade da Hollywood Foreign Press Association (HFPA, ou Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood) tentar resgatar o brilho de outrora. A cerimônia, que aconteceu na noite desta terça-feira, 10, não teve grandes surpresas.

O grande vencedor da noite foi The Fabelmans, que levou para casa o prêmio de Melhor Filme de Drama, e que estreia nesta quinta-feira, 12, nas salas de cinema no Brasil. Steven Spielberg, diretor do filme que trata de uma ficção baseada em sua história, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Diretor. Já Os Banshees de Inisherin levou para casa o prêmio de Melhor Musical/Comédia.