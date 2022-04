Arctic Monkeys anuncia shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba

Após confirmar presença no festival Primavera Sound, em São Paulo, no dia 05 de novembro, a banda britânica Arctic Monkeys divulgou outros dois shows no Brasil, durante o mês de novembro.

O grupo confirmou o segundo show no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 4 de novembro, e o terceiro em Curitiba, na terça, 8. Depois disso, a banda segue em turnê pela América do Sul. O anúncio foi feito através do Instagram da banda.

“Temos o prazer de anunciar nossos principais shows e aparições em festivais na América do Sul em novembro.”

A banda Interpol fica responsável pelo show de abertura nas duas datas.