Arctic Monkeys anuncia novo álbum para outubro

O Arctic Monkeys vai lançar seu novo álbum, intitulado The Car, no dia 21 de outubro. O sétimo álbum de estúdio da banda inglesa apresenta dez novas músicas escritas por Alex Turner, produzidas por James Ford e gravadas no Butley Priory, Suffolk, RAK Studios, Londres e no La Frette, Paris.

Após Tranquility Base Hotel + Casino de 2018, The Car mostra Arctic Monkeys na busca por uma nova e refinada paisagem musical, além de apresentar, segundo material de divulgação, uma rica e gratificante performance vocal da carreira de Alex Turner.

O LP premium estará disponível em edição limitada do vinil cinza com capa rígida brilhante por meio da Loja Oficial AM. Um disco exclusivo, colorido, chegará a lojas independentes e lojas HMV. O The Car também estará disponível em LP padrão, CD, cassete e digital.

O Arctic Monkeys fará shows e será headliner em vários festivais nos próximos meses – no Brasil, eles vão se apresentar em novembro: dia 4, no Jeunesse Arena, Rio de Janeiro; dia 5, no Primavera Sound, São Paulo; e dia 8, na Pedreira Paulo Leminsk, em Curitiba.

A consagração do Arctic Monkeys chegou em 2006, com o lançamento do disco Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not , eleito o melhor do ano por várias publicações, como a americana Time e a inglesa NME.