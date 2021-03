Cultura Apresentadora do JN lamenta morte do marido: ‘Vou te amar para sempre’

A apresentadora do Jornal Nacional, Ana Luiza Guimarães, 54, prestou uma homenagem ao seu falecido marido, Dô Figueira, na quinta-feira, 18. Sem explicar a causa da morte, a jornalista compartilhou uma mensagem emocionada ao companheiro.

Ana, que também é âncora do RJ2, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, publicou uma foto ao lado do marido em seu Instagram. “O amor da minha vida foi embora”, escreveu.

Guimarães mencionou um apelido carinhoso para se declarar ao parceiro. “Vou te amar pra sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu”, finalizou.

Nos comentários do post, ela recebeu o apoio e conforto de seguidores, amigos e colegas de profissão. “Luli, sinto muito! Que ele esteja em paz. E que a você não falte força. Que lindo amor será sempre o de vocês”, disse Patrícia Poeta.

“Nossos sentimentos, nosso desejo de muita força pra vocês”, escreveu Rodrigo Bocardi. “Força, querida Luli! Um abraço apertado da nossa família pra você”, comentou Márcio Gomes.