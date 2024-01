Apresentadora do ‘É de Casa’, Talitha Morete exalta trajetória diversa no entretenimento

Talitha, que está no quadro de apresentadores desde 2020, já está acostumada com as longas horas ao vivo diante das câmeras

Talitha participou da trama de "Elas por Elas", quando a personagem Reneé, de Maria Clara Spinelli, aparece no "É de Casa"



A televisão sempre significou um mundo de oportunidades para Talitha Morete. Ela, que atualmente integra o time de apresentadores do “É de Casa”, passou pelas mais variadas produções e experiências até chegar ao matinal que vai ao ar nas manhãs de sábados. A jornalista já foi repórter do “Domingão do Faustão” e do “Mais você”, passou pela reportagem do “RJ TV2” durante a pandemia e encarou, em 2019, uma série de aventuras no “Esporte Espetacular”.

“Foi incrível. Nesta série, por exemplo, superei muitos medos e fiz coisas que nunca imaginei na vida: dormi na caverna, escalei montanhas, fiz rapel de mais de 200 metros. Aceitei o desafio e foi maravilhoso. Cada experiência me trouxe até aqui. Todos esses trabalhos me ajudaram a ter jogo de cintura para fazer ao vivo, e me ajudaram a conquistar essa versatilidade para eu falar sobre qualquer assunto”, analisa.

No ar desde 2015, o “É de Casa” é a principal produção matinal da grade da Globo aos sábados. O programa, que começa às 6h50, fica quase por cinco horas no ar. Talitha, que está no quadro de apresentadores desde 2020, já está acostumada com as longas horas ao vivo diante das câmeras.

“É um privilégio poder ficar tanto tempo no ar. Além disso, a gente dá o pontapé inicial para o final de semana. Por isso, a ideia é sempre levar informação, prestação de serviço para quem está em casa, mas sempre com alegria e leveza. Esse clima tem tudo a ver com o sábado e eu amo essa energia”, explica.

Sempre bastante confortável diante do vídeo, Talitha também tem muito trabalho nos bastidores. Ao longo da semana, a apresentadora está sempre envolvida com os todos os detalhes de pré-produção do matinal.

“Estou em todas as reuniões. Reunião de pauta, de espelho, audiência… sugiro pautas, envio ideias para o meu quadro de jardinagem, ideias para o programa. Toda ideia é sempre muito bem-vinda em um programa de quase cinco horas (risos)”, valoriza Talitha, que ressalta o bom momento do matinal. “Me sinto realizada e orgulhosa desse time que formamos.

Os novos apresentadores chegaram para somar e nós estamos muito entrosados. E o mais importante de tudo: os telespectadores estão gostando. Somos líder de audiência em todo o país graças ao público que nos acompanha todo sábado”, completa.

Natural de Campinas, no interior de São Paulo, Talitha, que é formada em Jornalismo, está no entretenimento da Globo há quase 15 anos. As câmeras sempre foram uma realidade no dia a dia da apresentadora, que trabalhava como modelo ainda na infância.

“Adorava fazer campanhas, desfilar, tirar fotos. Minha mãe me filmava o dia todo: dançando, brincando, andando a cavalo… tudo era motivo para ligar a filmadora. E eu amava assistir a televisão, sempre muito comunicativa, mas não tinha ninguém da família nessa área de tevê. Ou seja, sempre foi um sonho muito distante da minha realidade, mas nunca deixei de sonhar e acreditar”, relembra.

“É de Casa” – Sábado, às 6h50, na Globo.

Marca preciosa

A vida profissional de Talitha não está apenas diante das câmeras. A apresentadora do “É de Casa” também começou a empreender, ao lado de uma amiga, à frente da marca de acessórios Migha. “Sempre quis ter uma marca própria. Um bom acessório faz toda a diferença em um look. Não vivo sem. Costumo usar looks mais simples e brinco com os acessórios”, explica.

A jornada empreendedora de Talitha começou no final de 2022. Por enquanto, a marca é comercializada apenas online e deve permanecer assim por algum tempo. Mesmo com todas as demandas da tevê, ela dedica boa parte de seu tempo ao negócio. “Não é fácil empreender, mas estamos aprendendo aos pouquinhos. Não foco 100% porque a minha prioridade é a tevê. Mas está sendo muito desafiador e estamos felizes com o resultado inicial. Começamos de uma maneira muito despretensiosa”, vibra.