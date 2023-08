Aposentado, Milton Nascimento curte praia na Bahia

Milton Nascimento, de 80 anos, tem aproveitado bastante a aposentadoria dos palcos. Nesta quarta-feira, 2 de agosto, a assessoria do cantor e compositor postou no Instagram um vídeo em que Milton aparece tomando água de coco na Bahia. A postagem não informa em qual praia do estado ele estava.

O vídeo, no qual Milton aparece bastante sorridente, traz como trilha a música Você já Foi À Bahia?, na voz de Caetano Veloso, de quem Milton é parceiro no clássico Paula e Bebeto.

Milton se aposentou dos palcos em novembro do ano passado quando fez um grande show de despedida no Estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A apresentação contou com a participação dos parceiros do Clube da Esquina, entre eles, Lô Borges, Beto Guedes e Wagner Tiso, e de Samuel Rosa.

Neste ano, o cantor já postou vídeos e fotos de passeios pela Europa e disse que era bom viajar sem ter compromissos profissionais para cumprir.