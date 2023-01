Após um 2022 de recordes, Anitta deseja carreira mais calma

Já é carnaval em São Paulo. Faltando aproximadamente um mês para a data oficial, a folia tomou conta da capital paulista no último domingo, 15, ao som de Anitta. A voz de Envolver trouxe o projeto Ensaios da Anitta para a Arena Carnaval SP, no Memorial da América Latina, e colocou aproximadamente 12 mil pessoas para dançarem mesmo embaixo de chuva.

O evento tem como tema Guerreiras e a artista se apresentou em São Paulo com um look homenageando Anita Garibaldi. Antes de subir ao palco do evento, a cantora conversou com a imprensa e falou ao Estadão sobre o que o público pode esperar do seu bloco de carnaval em 2023: “Vem mais guerreiras, algumas outras mulheres que eu admiro e inspirações. Acho que a galera vai gostar bastante”.

Após um 2022 repleto de recordes e ter feito seu nome fora do País, seus fãs querem mais. Sem querer criar muitas expectativas, ela mandou um recado para o público. “Estou trabalhando com mais calma, deixando as coisas prontas para lançar depois, quando eu estiver com mais confiança. Então, não é para esperar muito não, pois quando não se espera muito se entrega tudo”, explicou, em resposta ao jornal durante a coletiva de imprensa.

Além do carnaval, a voz de Versions of Me revelou que já tem dois projetos como atriz assinados e que serão filmados ao longo deste ano após o carnaval, mas o foco de 2023 é levar uma vida mais tranquila. “Esse ano quero descansar bastante, porque tenho dois projetos como atriz, que vou filmar durante o ano, e começo depois do carnaval. Mas quero ficar mais tranquila em relação a tudo: música e show. Quero passear mais, me divertir mais”, falou.

O show

Anitta subiu ao palco do Memorial da América Latina exatamente às 17h41, mas desde às 12h já tinha fã grudado na grade do evento e bem próximo ao palco para não perder nenhum momento do show. Como é o caso de Ozana e Clo, que vieram de São Carlos, interior de São Paulo, para acompanhar a primeira parada do Ensaios da Anitta na capital.

Fã da cantora desde quando ela começou, essa era a primeira vez que Clo participava do ensaio de carnaval da garota de Honório Gurgel. “Está sendo incrível, eu cheguei às 6h em São Paulo e vim direto pra cá porque eu sou muito fã dela. Fui até na ambulância tomar um remédio, tudo por ela”, contou aos Estadão aos risos

Já Ozana estava acompanhando pela segunda vez e não poupou elogios a produção da cantora: “Está tudo perfeito! É a minha segunda vez no Ensaios e a Anitta não erra nunca”.

Com muita animação, Anitta não parou por um segundo no palco e só saiu dele por volta das 21h30. Intercalando seus grandes sucessos do início da carreira, como Show das Poderosas, com novos hits do EP À Procura da Anitta Perfeita e sons do carnaval, como Arerê, de Ivete Sangalo. Tanto os fãs que estavam na grade, como Reynaldo Giannechini, Maisa, Bruno Fagundes, Cleo, Fiuk, Marina Ruy Barbosa e outras celebridades se divertiram durante as quatro horas de shows.

A voz de Boys Dont Cry também recebeu alguns convidados, como Luedji Luna, Xand Avião, Filipe Ret, Glória Groove e Valesca Popozuda. O que o público não esperava era que Anitta preparava uma grande surpresa com as últimas convidadas, Gloria e Valesca: o lançamento de PROIBIDONA. As três cantoras se uniram em um feat, apresentado pela primeira vez no palco da Arena Carnaval SP, mas ainda sem data concreta de lançamento.

Anitta fala sobre Big Brother Brasil

Na última semana o nome de Anitta também ficou em alta após a Casa de Vidro do Big Brother Brasil. Isso aconteceu porque Gabriel, um dos participantes da 23ª edição do reality, ter revelado que já ficou com a cantora. Durante a conversa com a imprensa, ela falou que este ano não teremos uma “Anitta comentarista do BBB”, pois está “muito focada” em si mesma.

“Meu nome foi muito falado, não tem nem como não ver, mas acho que não serei comentarista não. Esse ano estou focada em mim mesma. E é aquilo, torcida do Big Brother não dá para declarar assim, logo de primeira”, disse aos risos.