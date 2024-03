Após sucesso em ‘Rio Connection’, Aryè Campos se prepara para estrelar sétima temporada de ‘SWAT’

Ashley Rapini, queridinha de Silvio Santos nos anos 90, cresceu, mudou de nome e se tornou uma atriz internacional. Ashley agora é Aryè Campos, brilhando em sucessos como “Passaporte Para A Liberdade” (TV Globo/Sony); “Rio Connection” (Globoplay/Sony) – que teve o primeiro episódio exibido recentemente na TV Globo, com Marina Ruy Barbosa e agora se prepara para o longa “Dois É Demais Em Orlando”, com Eduardo Sterblitch. Já consolidando ainda mais sua carreira internacional, estará em “SWAT”, aclamada série americana que chega à sétima temporada na CBS e Star+.

“Amo interpretar mulheres fortes, mas com vulnerabilidades, porque acho inspirador assistir esse tipo de personagem. Então espero poder gerar essa mesma sensação de inspiração para a audiência. Em ‘SWAT’, ao contrário de ‘Rio Connection’, viverei uma mulher mansa e quieta, mas com um lado muito perigoso”.

“Rio Connection”, produção da Sony com a Globoplay e direção de Mauro Lima, foi uma das estreias mais aguardadas do Brasil. Sucesso em diversos países, a série chegou por aqui em novembro de 2023 e sustentou o primeiro lugar de conteúdos mais assistidos do streaming por diversas semanas. Com nomes como Marina Ruy Barbosa e Nicolas Prattes no elenco, foi ao ar recentemente na TV Globo, no Cine BBB.

Campos interpreta a americana Amanda Singleton, antagonista e principal personagem feminina da produção. “Rio Connection tem sido uma ótima oportunidade para me reconectar com as pessoas do Brasil. A atenção que a série está recebendo é incrível e o feedback do público é muito positivo”, conta a atriz que também revela que a personagem tem aberto portas para novos projetos não só no Brasil, como em todo o mundo.

Morando nos Estados Unidos desde a infância, ela revela que não foi tão simples viver a americana. “A língua era uma zona de conforto, mas eu sou muito brasileira de corpo e mente. Tive que mudar minha forma de pensar para construir uma americana que estava lidando com o machismo pela primeira vez no Brasil”.

Quieta e perigosa em ‘SWAT’

Sucesso desde 2017, “SWAT” é uma produção da CBS nos Estados Unidos e está disponível no Star+, além de ter algumas temporadas disponíveis também no Globoplay e Prime Video. O elenco conta com Shemar Moore, Alex Russel e mais ao longo de 6 temporadas.

Aryè chega à sétima temporada, no episódio 6, como a presidiária Diana Madden, oposta a Amanda Singleton,a agente policial de “Rio Connection”.“Minha personagem, sem dar spoilers, é uma presidiária que escapa quando uma van de transporte entre prisões sofre um acidente. A partir daí a história se desenrola”.

Entre a série do Globoplay, a estreia da CBS e até mesmo “Passaporte Para Liberdade”, a atriz vem se tornando referência em personagens de ação. Para viver cada uma, ela afirma que a preparação ainda assim, é diferente. “Faço uma análise de texto completa, estudo o corpo e a voz, e como contar a história do personagem de um jeito autêntico e com camadas.”

De Ashley à Aryè

Começando na TV aos 4 anos, os desafios para continuar vivendo como uma criança “comum” não foram poucos. Passando do programa apresentado por Gugu Liberato, para “Hot Hot Hot”, com Silvio Santos e um emblemático comercial de massa dirigido por Jayme Monjardim, o reconhecimento veio acompanhado de situações bem difíceis como o bullying. Pouco tempo depois, sua mãe decidiu levá-la para recomeçar a vida no anonimato nos Estados Unidos.

Já com ares de americana pelo nome de batismo, ironicamente Ashley se tornou Aryè. A mudança marcou o recomeço artístico, já que antes de voltar a atuar, Ashley foi consultora financeira por mais de 8 anos.

“O estrelato mirim é lindo, mas também pode ser complicado. Mas vejo tudo como um passado lindo que me traz muita nostalgia. Agora quero ter a minha carreira global, trabalhar em vários países mas sempre ter um pezinho no Brasil, é a minha terra”, conta Aryè.

“Dois É Demais Em Orlando” e novos projetos

Depois de duas produções brasileiras atuando em inglês, Aryè se prepara para estrear seu primeiro longa totalmente em português: “Dois É Demais Em Orlando”, comédia com Eduardo Sterblitch dirigida por Rodrigo Vanderput (Porta dos Fundos) prevista para estrear dia 28 de março nos cinemas. “Minha personagem (Sabrina) é toda moderninha e louca. Acho que vai marcar a audiência e espero fazer todos rirem”.

Além disso, a atriz segue a carreira já consolidada nos Estados Unidos. Recentemente estreou os longas “She’s Obsessed with my Husband”, em que interpretou a protagonista Daisy Hawkins e “Crowdsource Murder”.