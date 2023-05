Após sofrer acidente de carro, sertanejo Zé Ottávio diz estar traumatizado

O cantor Zé Ottávio revelou que sofreu um acidente de carro na noite deste domingo, 28. O sertanejo usou os stories nesta segunda-feira, 29, para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde. O artista explicou que estava a caminho do aeroporto, em Tocantins, quando um animal apareceu na BR-153. Ele explicou que está bem e ficou com leves ferimentos nos braços devido a colisão com o airbag do carro.

“Ainda estou muito traumatizado, o acidente aconteceu às 23:29 horas e toda vez que eu fecho o olho eu lembro do meu grito e perguntar se tinha acontecido algo com o pessoal que estava comigo. Eu estava vindo de outra cidade e estava indo pra Palmas pegar outro voo pra Fortaleza. De repente, entrou um animal na pista, não deu pra frear e, se estivesse mais rápido, tinha acontecido algo pior”, disse.

“Se a gente joga o volante para a esquerda, pegava no carro que estava vindo, se a gente joga pra direita, íamos cair em um buraco que tinha. Então, a alternativa que teve era essa, não deu para frear e aconteceu o que aconteceu”, comentou.

Por fim, Zé Ottávio refletiu sobre a gratidão que sentiu por poder seguir vivo após o acidente, porém revelou se sentir chateado com “a falta de responsabilidade do dono do animal”. “É uma falta de respeito e a falta de responsabilidade dele poderia custar não só a minha vida, mas a de outras pessoas”, lamentou.