Cultura Após saída da CNN Brasil, Carla Vilhena fecha contrato com o SBT

O SBT anunciou nesta quarta-feira, 6, que a jornalista Carla Vilhena assinou um contrato com a emissora e, a partir de agora, irá comandar um especial de Dia das Mães, o Nossas Mães. Após ter trabalhado na TV Globo por 24 anos, a jornalista havia sido contratada pela CNN Brasil em 2020 para apresentar os programas Visão CNN e Expresso CNN. Porém, no mês passado, ela anunciou que pediu demissão.

Carla Vilhena irá estrear no SBT em maio. Em nota enviada pela assessoria da emissora, a jornalista disse que pensou que o convite fosse uma brincadeira e se mostrou empolgada com o novo programa. Carla é mãe de três filhos, sendo dois deles gêmeos, e, na nota, revelou que gosta de falar sobre maternidade. “É um tema que, para mim, é muito familiar. Acho que vivi todas as fases”, disse.