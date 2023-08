Após polêmica com jogador, produtores de ‘Um Sonho Possível’ dizem que história ‘é verdadeira’

Os produtores do filme Um Sonho Possível divulgaram um comunicado nesta quinta-feira, 24, no qual afirmam que a história do jogador da NFL Michael Oher, que inspirou o longa, é verdadeira. Broderick Johnson e Andrew Kosove alegaram que a declaração foi publicada devido a um processo movido pelo atleta.

“Sentimos que agora é importante respondermos a alguns relatos recentes da mídia, que incluem muitas descaracterizações e opiniões desinformadas”, pontuaram. Segundo eles, Oher deu aos críticos e aos jornalistas uma “justificativa para desmembrar injustamente o filme 14 anos depois”. Eles ainda comentaram que algumas pessoas estão dizendo que a trama é “falsa” e “mentirosa”.

Na ação feita pelo jogador, Oher processa a família Tuohy e diz que nunca foi adotado por eles. Além disso, afirma que nunca recebeu um centavo pela produção do filme. A história de Um Sonho Possível conta sobre a decisão do casal Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) e Sean Tuohy (Tim McGraw), em adotar Michael Oher (Quinton Aaron) e o incentivarem a iniciar uma carreira no futebol americano.

Segundo os produtores, o filme foi baseado no livro The Blind Side: Evolution of a Game (O lado cego: evolução de um jogo, em português), de Michael Lewis. “Lewis e outras pessoas falaram de seu conhecimento em primeira mão da autenticidade do amor dos Tuohys por Michael e de como eles o criaram como filho até o final do ensino médio e depois durante a faculdade e até a NFL.”

Sobre as alegações de Oher no âmbito financeiro, os produtores explicaram que o “acordo feito pela Fox pelos direitos de vida dos Tuohy e de Michael Oher era consistente com o mercado na época para os direitos de pessoas relativamente desconhecidas”.

Segundo o jogador, a família Tuohy recebeu US$ 225.000 (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual). “Portanto, não incluía pagamentos significativos em caso de sucesso do filme”, acrescenta o comunicado.