Após morte do pai, Ivan Moré publica homenagem em seu Instagram

Apresentador do Globo Esporte, o jornalista Ivan More publicou uma homenagem ao seu pai, Ivan, que morreu na manhã do último domingo, 26.

“Hoje eu enterrei o meu pai. 66 anos. Um cara novo, levado por uma doença devastadora. Ele é o verdadeiro Ivan Moré, sou Júnior. … Tenho muito orgulho de carregar seu nome”, escreveu, ao lado de uma foto em que aparece junto ao pai.

Em seguida, continuou: “Os momentos que passamos juntos foram tão, mas tão intensos que a lembrança sempre estará viva na minha memória. Obrigado Deus por ter me dado ‘esse’ pai, desse jeitinho”.

“Nossa convivência me deixou a lição de que aproveitar o tempo ao lado de quem a gente mais ama é o maior barato da vida. Vá em paz, meu pai”, concluiu.