Após internação, Sidney Magal volta aos palcos neste sábado: ‘recomeço’

Sidney Magal fará seu retorno aos palcos neste sábado, 22. Ele não se apresentava desde o dia 25 de maio, quando teve um mal súbito num show em São José dos Campos e precisou ficar internado durante 13 dias por conta de um sangramento espontâneo agudo no cérebro.

O evento Baile do Magal está marcado para as 21h30, no Minascentro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nas redes sociais, disse que a data marca um “recomeço” e prometeu um show “apoteótico”.

Já ao telejornal MG1, da Globo, neste sábado, Sidney falou sobre a expectativa de casa cheia e o apoio do público: “Vocês são os responsáveis pela minha energia, recuperação, saúde, minha vida, em boa parte. Por isso quero contar com a presença do máximo de pessoas.”