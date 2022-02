Cultura Após formação do paredão no ‘BBB 22’, Scooby fala em desistir do programa

Pedro Scooby ficou indignado com a formação do último paredão no Big Brother Brasil 22. Ele não curtiu a escolha de Tiago Abravanel, Natália, Jessilane e Lina de colocar o seu amigo Paulo André na berlinda. “Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na cabeça da gente que agora estamos todo mundo unido (sic). Unido é o caramba! Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, está aí P.A.”, disse. Mesmo após Arthur Aguiar tentar acalmá-lo, o surfista manteve a exaltação e decidiu arrumar os seus pertences. “Se amanhã eu resolver sair, minhas malas já estão prontas”, afirmou.