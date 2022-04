Após extubação, irmão diz que Rodrigo Mussi ficou ‘mais agitado’

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, divulgou na tarde desta segunda-feira, 18, novas informações sobre o quadro de saúde do ex-BBB. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ele informou que o gerente comercial estava mais agitado.

“O Rodrigo, hoje, estava mais agitado e isso atrapalha bastante a questão neurológica dele, então ele ainda segue na UTI”, disse Diogo no primeiro vídeo publicado no Story.

Ele ainda explicou que o segundo eliminado do reality show está com muito catarro no peito e tossindo bastante, e informou que Rodrigo fará uma “radiografia do pulmão para saber como ele está”.

Diogo também falou que Rodrigo Mussi precisou ser medicado devido a agitação que estava, pois ele queria sair da cama e ir embora,e isso acaba atrapalhando bastante o processo de recuperação.

“Ele ainda apresenta confusão, né? Mistura realidade com confusão, e isso é absolutamente normal e natural. No mais, o Rodrigo está bem, fiz uma chamada de vídeo com ele. Mandamos beijo um para o outro, ele sorri, mas percebi que ele estava mais cansado devido a medicação de hoje. Amanhã é um outro dia, mais um dia de recuperação, de mais melhora e assim a gente espera”, finalizou o irmão.

No último domingo, 17, o processo de extubação de Rodrigo Mussi foi finalizado. Ele já conseguiu falar e até dar alguns passos com ajuda de um enfermeiro.