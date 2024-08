Após estreia no streaming, nova versão de ‘Vicky e Musa’ chega ao Gloob

Antes amigas, Luara (Tabatha Almeida) e Vicky (Cecília Chancez) agora repentinamente não se falam mais - Foto: Divulgação

Arte é um conceito bastante amplo, mas, ainda assim, muito presente na vida atual. Não à toa, Rosane Svartman colocou a arte como principal fio condutor de “Vicky e a Musa – A Vida É um Show”, que após estrear no Globoplay, ganha uma nova versão para o Gloob, a partir de amanhã.

“Acho que ‘Vicky e a Musa’ faz a gente pensar sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa realidade e como a arte está presente em nossas vidas. Espero que seja uma série lembrada também por alegrar a vida das pessoas. Todo mundo tem um filme que marcou a sua vida, uma música que lembra alguém especial, um livro que nunca esqueceu. Esta é uma série não só sobre quem faz arte, mas sobre como nós somos permeáveis a ela e à cultura como um todo”, explica a autora.

Pensada tanto para adolescentes quanto para o público infantil, a produção foi concebida para ter cenas e enfoques diferentes no streaming e na tevê a cabo. Apesar de estrem inseridas em um mesmo universo dramatúrgico, as versões contam com enfoques diversificados.

“Para mim, que fazia parte do elenco mais adulto, muita coisa mudou. Eu tinha cuidado em algumas cenas. Por exemplo, algumas cenas de beijo eram regravadas de uma forma mais leve. Mudava bastante o enfoque”, afirma Nicolas Prattes, que vive o músico Davi.

Apesar de todas as mudanças na edição, o fio condutor da história segue sendo Vicky, papel de Cecília Chancez. Jovem estudante cheia de sonhos, ela sempre foi apaixonada por música e dança e tenta entender seu lugar no mundo com a chegada da adolescência. Ela e Luara, de Tabatha Almeida, sempre foram grandes parceiras, mas a relação das duas fica abalada desde que Luara resolveu deixar a amiga de lado, sem qualquer motivo aparente, e passou a ignorá-la após a morte da mãe durante a pandemia de Covid-19.

“Ela é puro coração e sente muito tudo o que ocorre ao seu redor. Mas, diante dos eventos que acontecem em sua vida, se torna uma pessoa mais responsável, vai amadurecendo aos poucos. E a série conta lindamente como a arte influencia nessa evolução”, adianta Cecília.

Primeiro musical criado pelos Estúdios Globo, a produção conta com canções originais e clássicos da música brasileira ao longo do enredo. O trabalho de pesquisa dos roteiristas em parceria com a equipe de produção musical resultou em uma trilha sonora variada, com um repertório que passeia por nomes de diversas gerações, como Vitor Kley, Ludmilla, Tiago Iorc, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Guilherme Arantes.

“Estas cenas (musicais) demandam uma atenção também especial, pois as performances de canto precisam estar adequadas à interpretação necessária para o momento daquele determinado personagem. Nestes casos, a atuação é muito semelhante de quando o ator fala um texto comum de roteiro, porém, cantando”, aponta Marcus Figueiredo, que assina a direção artística.