Após emendar trabalhos, Isacque Lopes ganha papel de destaque na trama de ‘Família é Tudo’

Isacque Lopes tem vivido dias corridos nos últimos meses. O ator, que ainda é novato no vídeo, encarou uma agenda intensa desde sua estreia em “Vai na Fé”, novela das sete, que foi ao ar no ano passado. Logo após o folhetim, ele emendou os trabalhos com as filmagens de “Ritmo de Natal”, primeiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. Antes que pudesse pensar em um período para descansar longe das câmeras, o ator foi escalado para “Família é Tudo”, atual trama das sete da Globo, em que vive o jovem Plutão.

“Tive de encarar uma preparação muito construtiva e dinâmica, porque saí de dois projetos grandes. Terminei a novela, me despi do Ben (‘Vai na Fé’) para entrar no Dante (‘Ritmo de Natal’) e logo veio o Plutão. O processo foi bem rico e muito divertido de fazer”, explica.

Neto caçula de Frida, papel de Arlete Salles, Plutão sonha em ser campeão brasileiro de skate. Extremamente independente, leva uma vida simples, longe dos luxos da família, e não aceita a ajuda financeira da avó. Faz bicos como professor para pagar treinadores e participar de competições e esconde dos amigos que é um dos herdeiros da Mancini Music.

“Em um primeiro momento, ele bate de frente porque não quer estar perto dos irmãos e nem saber da herança, mas depois tudo se alinha. E ele é muito determinado, muito apaixonado pelo que faz”, defende.

Para viver um aspirante a skatista, Isacque precisou encarar algumas aulas práticas antes do início das gravações. Ele, que ainda está construindo sua intimidade com o esporte, tem se divertido nas aulas oferecidas. “Estou amando fazer aula de skate, me apegando de fato ao esporte. Acho até que depois da novela vou continuar andando de skate”, planeja.

Aos 23 anos, Isacque tem aproveitado a visibilidade que ganhou no vídeo no último ano. Após emendar “Vai na Fé” com “Ritmo de Natal”, o ator viu sua vida mudar em pouquíssimo tempo, rendendo um papel de destaque na obra assinada por Daniel Ortiz.

“Tenho colhido frutos e sou muito grato pela oportunidade. Eu recebi o convite para o teste e fui motivado em dar o meu melhor. Estou em uma fase muito linda e significativa da minha carreira. Estou muito feliz e acho que eu tenho sido referência para quem assiste também, eu quero ser a melhor referência possível”, valoriza.

“Família é Tudo” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Distância afetiva

O bom clima familiar sempre foi uma realidade na rotina de Isacque Lopes. O ator, que vive conflitos familiares intensos na atual novela das sete, tem encarado um período longe de seus principais membros da família. “A relação com minha família sempre foi a melhor possível, mas hoje a gente está mais distante fisicamente. Minha mãe está morando na Califórnia, nos Estados Unidos”, afirma.

Se na trama de “Família é Tudo” a união de Plutão e seus irmãos sempre acaba em briga, Isacque vive o completo oposto na vida real. “Minhas melhores recordações de família são dos períodos de fim de ano com Natal e Ano Novo, quando a gente se encontrava e ficava mais tempo junto. Eu sempre fui muito próximo dos meus primos e tios”, celebra.

Instantâneas

Ainda na infância, Isacque trabalhava como cover do cantor Michael Jackson.

Assim como seu personagem em “Família é Tudo”, Isacque também tem diversos irmãos em sua família. “Somos cinco irmãos, sou o mais velho. A minha família é grande”, conta.

Isacque estreou na tevê em 2021, quando fez uma participação na série “Sob Pressão”.

O ator é natural do Rio de Janeiro.