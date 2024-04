Cultura Após eliminação do ‘BBB 24’, Giovanna explica origem da rivalidade com Beatriz

Após ser eliminada do BBB 24 com 75,35% dos votos, Giovanna conversou sobre sua experiência no reality durante o Bate-Papo BBB, com os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama. Durante a entrevista, ela detalhou os desafios enfrentados, especialmente em relação aos participantes do Quarto Fada e, mais intensamente, com Beatriz.

Giovanna começou explicando as dificuldades de adaptação no início do programa, afetadas pela limitação física. A sister quebrou o pé durante a sua participação no reality show e teve que usar uma bota ortopédica por cinco semanas.

“Eu não tinha esse ranço todo. Desde o início, eu não sei se a questão do meu pé influenciou porque eu não podia também chegar nos lugares, eu não tinha espaço”, contou. Ela disse ainda que a dificuldade de interação era agravada por gestos de rejeição dos outros, como a falta de cumprimentos ou a ausência de espaço para ela se juntar nas refeições.

A tensão com Beatriz escalou até chegar a um confronto direto. “Esse estresse ali, perdi a linha porque eu estava lá com a Pitel, ela começou a falar coisas, veio apontar pra mim: ‘É planta que o Gnomo rega’, e aí eu não aguentei, tive que responder”, Giovanna relembrou sobre uma das brigas.

Sendo assim, ela vê Beatriz como a iniciadora da rivalidade entre elas, detalhando como essa animosidade se desenvolveu através de ações como votações diretas e insultos durante o jogo. “Eu não tinha nada contra a Beatriz. A gente começou a se votar por isso. Ela começou, me deu a pulseira, aí depois me botou no Sincerão dizendo que despreza o meu jogo, depois me botou no Sincerão como lobo mau, aí eu fui retribuindo”, explicou.

A situação com Beatriz, segundo Giovanna, foi se deteriorando naturalmente, agravada por tentativas falhas de comunicação. “Ela já tinha dado as costas pra mim numas festas, tentava falar com ela, ela não falava comigo. Uma coisa que foi naturalmente crescendo”, concluiu.