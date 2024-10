Após diagnóstico de Vera Viel, Adriane Galisteu assume quadro de ‘A Fazenda’ na ‘Hora do Faro’

Com Rodrigo Faro acompanhando a esposa, Vera Viel, no processo pré-operatório para a remoção de um tumor, Adriane Galisteu assumirá a apresentação do quadro Última Chance, durante a Hora do Faro. A apresentadora de A Fazenda receberá o ex-peão Caue Fantin, eliminado do reality rural na última quinta-feira, 10.

A novidade foi anunciada durante o programa de quinta-feira. “Excepcionalmente, neste domingo, terei um encontro com vocês no Hora do Faro, para comandar o bate-papo do Última Chance“, anunciou Galisteu.

Até o momento, a Record confirmou que apenas o quadro será apresentado por Galisteu e não detalhou se A Hora do Faro desta semana sofrerá mais alterações.

Vera Viel descobriu um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, e anunciou o diagnóstico no último dia 10. A modelo passará por cirurgia neste sábado, 12.