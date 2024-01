Cultura Após diagnóstico de leucemia, Fabiana Justus dança Marisa Monte com marido no hospital

Após ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, publicou um vídeo em que dança com o marido no hospital. Ela revelou o diagnóstico na última quinta, 25, dizendo que ficará internada durante um mês para o início do tratamento com quimioterapia.

No registro, Fabiana aparece abraçada com Bruno Levi D’Ancona enquanto a música Pra Melhorar, de Marisa Monte, toca ao fundo. Na canção, Marisa canta: “Lá vem o Sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar”.

“Lá vem o Sol. Obrigada, Deus. Obrigada, meu amor”, escreveu a influenciadora na legenda. Nos comentários, ela recebeu o apoio de amigos e colegas. “O amor cura”, disse Ana Hickmann. “Transformar a jornada”, escreveu Astrid Fontenelle.

Diagnóstico de leucemia

Na última quinta-feira, Fabiana compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, condição que descobriu em ida ao pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. “Estou muito confiante, minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança”, afirmou.

Ela também relatou como está se sentindo após o diagnóstico: “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que tô num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Emocionada, ela falou também do processo de desmame do filho Luigi e sobre a dificuldade de ficar longe das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. Durante o primeiro estágio do tratamento, as visitas devem ser controladas.

“O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada”, explicou.

Fabiana é filha do empresário Roberto Justus, 68 anos, com a também empresária Sacha Chryzman, 60 anos. Ele comentou no vídeo de Fabiana: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva. Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado. Te amo”. A mãe, Sacha, também mandou suas energias positivas pelos comentários.