Após desmaiar em casa, Stênio Garcia grava vídeo explicando susto

Stênio Garcia foi hospitalizado na quarta-feira, 13, no Rio de Janeiro, após desmaiar em casa. O ator já havia sido internado no dia 6 de dezembro para tratar uma gastroenterite aguda viral. Apesar do susto, Stênio gravou um vídeo para tranquilizar o público na manhã desta quinta, 14.

“Ontem eu tive um mal-estar e por isso estou aqui no hospital para fazer exames. Mas estou ótimo. Se Deus quiser vai ficar tudo bem”, disse, em seu Instagram.

Em nota, a assessora de Stênio Garcia, Claudia Magalhães, atualizou sobre o caso: “Ele apresentou um quadro de síncope, segundo relato dos familiares, após coleta domiciliar do exame de sangue. Quando cheguei ao hospital, ele já estava lúcido, orientado, estável, conversando. Exame de sangue apresentou uma anemia que decidiram investigar a causa. Foi internado no quarto. No momento, encontra-se em bom estado geral, apenas recebendo hidratação venosa. Aguardando para realizar novos exames amanhã.”