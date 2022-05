Após desentendimento, ex-BBB Maria publica vídeo abraçando a irmã

Maria, que participou do BBB 22, e sua irmã, Gabriela Andrade, fizeram as pazes após passarem alguns meses afastadas. As duas apareceram se abraçando em um vídeo publicado pela cantora no último domingo, dia 8. O registro não tem som e a ex-BBB apenas escreveu: “Feliz Dia das Mães”.

O caso ocorreu após a expulsão de Maria do reality show e veio à tona pela própria Gabriela, que contou que a irmã chegou a trocar o número de celular para não ser possível entrar em contato.

A atriz, no entanto, optou por não expor a situação. “Apesar de estar sendo exposta pelas outras partes há dois meses, prefiro manter o silêncio. E essa é a primeira e única vez que me pronunciarei sobre. Espero que me entendam”, disse no final de abril. Agora, parece que tudo foi resolvido entre as irmãs.