Cultura Após comprar quadro por US$ 4 em brechó, mulher descobre que obra pode valer até US$ 250 mil

Em 2017, uma entusiasta de antiguidades gostou de uma pintura em um brechó na cidade de Manchester, na Inglaterra. Ao pagar os US$ 4 (cerca de R$ 19,45) pelo compra, ela brincou que poderia estar levando para casa um quadro valioso. A piada foi feita porque ela viu na tela uma assinatura que parecia ser do pintor e ilustrador americano NC Wyeth (1882-1945), patriarca de uma família de artistas.

Cinco anos depois, ela descobriu, por acaso, que estava certa. A obra, que vai a leilão agora no mês de setembro, pode valer entre US$ 150 mil (R$ 729 mil) a US$ 250 mil (R$ 1,216 milhão). A venda será feita pela casa de leilões Bonhams Skinner, na Inglaterra.

Depois de levar a obra para casa, a compradora fez uma rápida pesquisa na internet, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão sobre o quadro. Decidiu, então, pendurá-lo na parede de sua casa. Tempos depois, ela o guardou em um armário, junto a outros objetos.

A descoberta de que se tratava de uma pintura de Wyeth ocorreu em maio de 2022, quando, ao fazer uma limpeza em sua casa, a compradora fez um post em uma página do Facebook chamada Coisas encontradas nas paredes, que é dedicada a histórias de coisas que você encontrou nas paredes, desenterradas no seu quintal, ou naquela casa abandonada do outro lado da rua da sua avó, segundo a descrição do grupo.

O post chamou a atenção de apreciadores de arte e levou a dona do quadro a entrar em contato com Lauren Lewis, uma ex-curadora que trabalhou com pinturas de três gerações de Wyeths: NC Wyeth, seu filho Andrew Wyeth e seu neto Jamie Wyeth. Depois de ver a peça pessoalmente, Lewis teve “99% de certeza de que era autêntica”.

Lauren afirmou ao jornal americano The Boston Globe que, apesar de alguns arranhões, a tela está em “condições notáveis”. “Nenhum de nós tinha ideia de sua jornada nos últimos 80 anos”, disse.

Wyeth, que ficou conhecido como um dos maiores ilustradores americanos, produziu com frequência capas para editoras de periódicos e romances. A pintura que será vendida em setembro é uma das quatro que ele concluiu para uma edição de 1939 do livro Ramona, de Helen Hunt Jackson, publicado originalmente em 1884. Nela, Wyeth pintou a jovem personagem-título de frente para sua mãe adotiva idosa. No fundo, há uma estátua de uma figura religiosa.