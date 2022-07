Após cancelar shows, Wesley Safadão é afastado temporariamente dos palcos

Após ter cancelado shows no último final de semana, o cantor Wesley Safadão teve de ser afastado temporariamente dos palcos. A assessoria do artista publicou um comunicado no perfil oficial do Instagram na quarta-feira, 29, dizendo que o motivo se deu por orientação médica.

Conforme a nota, Wesley sentiu dores na coluna e dormência nas pernas e foi diagnosticado com “hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal”.

O cantor teve de ser internado “para tratamento intenso” e permanecerá em repouso. Por isso, todas as apresentações agendadas até o dia 6 de julho foram canceladas.

Nesta quinta-feira, 30, o perfil de Wesley publicou um vídeo do artista cantando a música gospel Deus Tem Um Plano, gravada pelo cantor no ano passado. Nos comentários, o cantor agradeceu o carinho dos fãs.