Após a maternidade, Nanda Costa retorna ao trabalho em ‘Justiça’

Nanda Costa é antiga frequentadora dos estúdios de televisão. Ainda assim, a participação na segunda temporada de “Justiça”, original Globoplay, chegou com um gostinho de ineditismo e recomeço diante das câmeras. A complexa Milena criada pela autora Manuela Dias foi o primeiro grande trabalho de Nanda após se tornar mãe das gêmeas Kim e Tiê. “É minha grande estreia pós-maternidade. Nem sei o que falar direito. É muita ansiedade de ver tudo no ar. Milena foi a primeira personagem mais intensa depois de eu ter me tornado mãe, porque eu tinha feito uma participação em ‘Cine Hollywood’ e tinha participado também do ‘The Masked Singer’, mas não tinha feito nada que me exigisse tanta dedicação e até ficar longe das minhas filhas”, aponta.

Na nova leva de episódios, Milena é uma das quatro protagonistas da produção dramática. A jovem tem dois talentos: cantar e abrir cofres como ninguém. Por isso, mesmo com o sonho de ser cantora, ela ganha a vida cometendo delitos. A vida dela vira de cabeça para baixo ao conhecer a empresária Jordana, papel de Paolla Oliveira. Inescrupulosa, Jordana é capaz até de matar um meio-irmão para não dividir a herança. A culpa vai cair nas costas de Milena, que passará sete anos presa e voltará para acertar as contas com a mulher que destruiu a sua vida.

“A Milena usa o tempo que passou na cadeia para conquistar as coisas que deseja, para realizar o sonho dela. Ouso dizer que Milena é uma das personagens mais complexas que já me apareceram em 18 anos de carreira”, explica Nanda.

A estreia de “Justiça” chegou em um momento de grandes transformações para Nanda. Recentemente, ela se mudou, com a família, para a Salvador, na Bahia. A nova cidade, além de apresentar uma maior qualidade de vida para Nanda e sua família, também conta com uma rede de apoio por perto. “Desde a primeira vez que estive em Salvador senti minha ansiedade baixar. As meninas estão muito alegres e elas são as protagonistas da minha vida agora”, afirma.

A nova residência em Salvador não irá alterar a rotina de trabalho de Nanda. Antes mesmo de se mudar, a atriz já realizava diversos trabalhos por vários cantos do Brasil. As gravações de “Justiça”, por exemplo, aconteceram em Brasília e, durante o “The Masked Singer”, ela passou dois meses em São Paulo. “O trabalho vive me levando para outros cantos. Então, eu já trabalho com ponte aérea. Vou viver uma vida cigana, mas vou estar na cidade em que mais me sinto bem”, vibra.

“Justiça 2” – Episódios disponíveis para os assinantes Globoplay.