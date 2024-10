Após 20 anos, a aguardada sequência de ‘Gladiador’ chega aos cinemas com um elenco de peso

Os fãs de Gladiador têm motivo de sobra para celebrar. Após 20 anos de espera, a aguardada sequência do clássico dirigido por Ridley Scott finalmente está chegando. O primeiro filme foi um verdadeiro fenômeno, arrecadou mais de 460 milhões de dólares nas bilheterias (aproximadamente R$ 2,6 bilhões na cotação atual) e recebeu 12 indicações ao Oscar, levando cinco prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Russell Crowe, que eternizou o personagem Maximus. Diante desse histórico de sucesso, as expectativas para a continuação são altíssimas.

Quem está no elenco de Gladiador 2?

Desta vez, o papel principal será de Paul Mescal, que interpretará Lucius, filho de Lucilla e sobrinho do vilão Commodus. Na trama original, Lucius era apenas um menino, mas agora, adulto, retorna em busca de vingança contra o Império Romano. O elenco estelar inclui ainda Denzel Washington, como Macrinus, e Pedro Pascal, no papel de Marcus Acacius, embora os detalhes sobre seus personagens permaneçam em segredo.

Fred Hechinger foi escalado para viver o imperador Caracalla, que governou Roma de 198 a 211 d.C. Inicialmente, o papel foi cotado para Barry Keoghan, mas Hechinger foi o escolhido. Caracalla promete ser um dos antagonistas do filme, embora Gladiador 2 possa fazer adaptações nos eventos históricos para favorecer o enredo.

Quando estreia Gladiador 2?

A estreia do filme foi antecipada para 15 de novembro de 2024, uma semana antes da data original de 22 de novembro. Embora o estúdio não tenha dado uma justificativa oficial para a mudança, especula-se que a decisão tenha sido para evitar a concorrência com Wicked, o aguardado musical estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Qual é o enredo de Gladiador 2?

A sequência será ambientada 20 anos após os eventos do primeiro filme, acompanhando Lucius em sua busca por vingança contra o Império Romano. Inspirado pelo sacrifício de Maximus, Lucius decide seguir os passos de seu mentor, lutando nas arenas e reunindo outros descontentes para desafiar o império em crescente decadência.

O filme irá explorar o legado de Maximus e seu impacto em Lucius, que agora precisa lidar com intrigas políticas e batalhas épicas. O protagonista enfrentará figuras poderosas do Império, como o imperador Caracalla, além de outros personagens com interesses próprios na queda de Roma.

O primeiro trailer revelou Lucius como o “filho de Maximus”, determinado a vingar a morte de seu pai. Denzel Washington aparece como Macrinus, uma figura enigmática com planos secretos para derrubar o Império, usando Lucius como uma peça-chave em sua estratégia.

Em setembro de 2024, um segundo trailer foi divulgado, reforçando o tom épico das batalhas. As cenas mostram Lucius dominando as arenas e liderando uma rebelião contra Roma, com a promessa de destruir aqueles que oprimem o povo. O trailer também revela uma conexão inesperada entre Lucius e Maximus, sugerindo um papel crucial para essa relação no desenrolar da trama.