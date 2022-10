Após 14 anos sem cinemas, Caxemira reabre uma sala em clima de tensão

Um cinema multitelas abriu neste sábado, 1º, em Srinaga, principal cidade da Caxemira controlada pela Índia, pela primeira vez em 14 anos, no esforço do governo para mostrar normalidade na região que está sob controle direto da Índia há três anos.

Décadas de um conflito mortal, bombardeios e campanhas brutais de contrainsurgência indiana afastaram as pessoas dos cinemas, e apenas cerca de uma dúzia de espectadores se enfileirou para a primeira exibição do dia, o filme de ação de Bollywood, Vikram Vedha.

O espaço com 520 assentos e três telas, abrindo sob segurança reforçada na zona de alta segurança de Srinagar, que também abriga os quartéis generais militares indianos. “Há diferentes pontos de vista sobre isso, mas acho que é uma coisa boa”, disse o telespectador Faheem, que deu apenas seu primeiro nome. “É um sinal de progresso.” Outros que compareceram não quiseram dar entrevista.

OCUPAÇÃO

As exibições da tarde e da noite têm menos de 10% de ocupação aos sábados. O complexo foi inaugurado oficialmente em 20 de setembro, por Manoj Sinha, o mais alto administrador de Nova Délhi na Caxemira. O cinema é uma parceria entre o grupo indiano Inox e um empresário da Caxemira.

Autoridades dizem que o governo tem planos de abrir salas de cinema em todos os distritos da região, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas no conflito armado desde 1989. No último mês, Sinha também inaugurou dois complexos de múltiplas utilidades nos distritos sulistas de Shopian e Pulwama, considerados refúgios da rebelião armada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.