Após 10 anos de expectativas, Sydney Sweeney estrela o terror Imaculada

O filme de terror Imaculada entra em cartaz no cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira (30) com o protagonismo de Sydney Sweeney. A atriz tinha a expectativa de estrelar o longa-metragem há 10 anos, desde quando fez o primeiro teste para Cecília, personagem principal da história.

No terror, Sydney é uma jovem religiosa que se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecília é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.

A experiência religiosa de Cecília está prestes a se transformar em um pesadelo, que a leva a questionar se a gravidez seria uma dádiva ou uma maldição.

Descrito como intenso e perturbador, Imaculada teria começado a etapa de produção em 2014, quando Sweeney passou por testes para o filme e deu início à saga de estrelar o considerado “projeto dos seus sonhos”.

O filme, no entanto, não saiu do papel na época e a atriz seguiu com trabalhos em outras produções de sucesso, como a série The Handmaid’s Tale.

Ainda durante as gravações do seriado, Sydney decidiu enviar um e-mail a seu agente perguntando “o que aconteceu com Imaculada”. Quando soube que a produção não teve continuidade, ela entrou em contato com o criador original do filme, negociou os roteiros e fez sua própria versão.

Sydney, então, além de interpretar a protagonista, também assina a produção de Imaculada. A direção é de Michael Mohan, que está em seu quarto longa-metragem.

Influenciado por cineastas autorais como Stanley Kubrick, William Friedkin e Roman Polanski, Mohan diz que colaborar na criação do filme foi a maior honra de sua vida

“Foi uma oportunidade de criar algo que pudesse resistir ao teste do tempo. Minha esperança é que Imaculada pareça a montanha-russa definitiva, deixando você assombrado, introspectivo e belamente traumatizado”, disse.

Elenco de IMACULADA conta com Álvaro Morte, de La Casa de Papel – Foto: Diamond Films/Divulgação

Além de Sydney Sweeney, o filme conta ainda com Álvaro Morte (“La Casa de Papel”), Simona Tabasco (“The White Lotus”), Benedetta Porcaroli (“Baby”) e Dora Romano (“The Hand of God”) no elenco.

Cinemas do país reprisam Harry Potter

O filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban será reprisado em diversos cinemas do Brasil na próxima terça-feira, dia 4 de junho. A exibição do longa-metragem é comemorativa aos 20 anos de lançamento do terceiro filme da saga do bruxo.

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ficou conhecido por seu tom mais sombrio e desenvolvimento profundo dos personagens. Nele, Harry Potter (Daniel Radcliffe) retorna para seu terceiro ano em Hogwarts, onde descobre que o perigoso prisioneiro Sirius Black (Gary Oldman) escapou de Azkaban e está à sua procura.

