Aos 86 anos, Zé Celso se casa com o diretor Marcelo Drummond

O diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, se casou na noite desta terça-feira, 6 de junho, com o também diretor Marcelo Drummond. A cerimônia ocorreu no palco do Teatro Oficina, fundado por Zé Celso em 1958, na região central de São Paulo. Zé Celso e Drummond estão juntos desde 1986, mas só agora oficializaram a união. Vestidos de branco, eles receberam amigos e famosos no lendário palco do Oficina, que ficou lotado.

Entre os presentes, a cantora Daniela Mercury, acompanhada pela esposa Malu Verçosa, que cantou na festa a música Terra, de Caetano Veloso. A cantora Marina Lima cantou Fullgás, um de seus grandes sucessos. A bateria da Vai Vai, nascida no bairro do Bixiga, assim como o Oficina, também se apresentou na festa.

Atores e atrizes como Mariana Lima, Julia Lemmertz, Leona Cavalli, Bárbara Paz, Guilherme Leme, Alexandre Borges e Helena Ignez também estiveram entre os convidados.