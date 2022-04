Aos 86, Alaíde Costa prepara o álbum ‘O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim’

Há tempos anunciado, o novo álbum que a cantora Alaíde Costa, de 86 anos, prepara, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, produzido por Emicida e Marcus Preto, já tem data para ser lançado: 19 de maio. Porém, nesta sexta, 8, o primeiro single do trabalho chegou às plataformas digitais.

Trata-se da canção Tristonho, que tem melodia composta por Alaíde e letra escrita por Nando Reis. Em material divulgado para a imprensa, a cantora explica que tinha essa composição “guardada na cabeça” desde os anos 1960. Reis, por sua vez, declarou que escreveu os versos em meia hora.

A música tem letra que lembra os sambas-canção, com uma “sofrência” elegante. “Vou lhe dizer: jamais alguém tratou-me assim / Com pontapés, má-fé / Feriu meu coração / Até zombou de mim.”

A capa do single Tristonho traz uma foto da cantora em preto em branco, sem qualquer arte gráfica. Uma escolha de Emicida, que achou a beleza da foto mais importante do que repetir as informações de título e nome do intérprete já impressos pelas plataformas de música.

PARCERIAS

O álbum O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, título extraído de uma parceria de Joyce Moreno e Emicida, ainda trará composições de Ivan Lins, João Bosco, Guilherme Arantes e Fátima Guedes.

Alaíde, cantora associada à bossa nova, esteve presente nos momentos iniciais do movimento, como nos primeiros shows organizados pelo jornalista Ronaldo Bôscoli. Também foi a única mulher a participar do lendário disco Clube da Esquina, cantando o samba Me Deixa em Paz, com Milton Nascimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.