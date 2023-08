Aos 53, Alessandra Negrini mostra cliques da viagem de aniversário ao Maranhão

A atriz Alessandra Negrini, que acaba de completar 53 anos, está no Maranhão para comemorar seu aniversário. Nos últimos dias, a viagem dominou o Instagram da atriz, que tem passeado por São Luís e pelos Lençóis Maranhenses. Nesta quarta-feira, 30, ela mostrou esses momentos em um vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais. Aparecendo de biquíni, a atriz mostrou que curtiu uma piscina e viu belas paisagens na região. “A mulher mais bonita que já pisou nesse planeta”, comentou uma seguidora. Alessandra também publicou imagens assistindo ao jogo do Corinthians em um boteco, ouvindo reggae em São Luís e dando “um grau no bronze”.