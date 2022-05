Cultura Any Gabrielly e Noah Urrea, do Now United, lançam cover de ‘That’s What I Want’

Any Gabrielly e Noah Urrea, do Now United, lançaram na última segunda-feira, 9, um cover de Thats What I Want, faixa presente no álbum de estreia Lil Nas X, Montero.

As gravações do vídeo do cover aconteceram no Brasil e em Portugal, durante a turnê Wave Your Flag World Tour, nos meses de março e abril.

Por aqui, as cenas foram filmadas em São Paulo e Curitiba e todo o vídeo foi gravado pelo celular de Urrea.

Any ainda possui outros covers no seu canal do YouTube, como Drivers License, de Olivia Rodrigo – com mais de dois milhões de visualizações -, e My Future, de Billie Eilish.

Noah também já divulgou outros covers antes, como o da música Hold On, de Justin Bieber, com mais de um milhão de views.