Anthony Hopkins rebate críticas por dizer que ‘não se importa’ com a filha

O ator Anthony Hopkins rebateu os comentários de que tenha sido “frio” durante uma entrevista ao dizer que não se importa com a única filha. Ele abandonou Abigail Hopkins e sua primeira esposa, Petronella Barker, quando ela era pequena.

“Não tenho culpa, as pessoas fazem o que fazem. Não entendo e não me preocupo com isso, não posso perder meu tempo com esse tipo de coisa. Eu não sou frio, apenas penso que as coisas são assim”, falou o ator ao Times.

A resposta de Anthony se refere a comentários de uma entrevista anterior, também ao Times, na qual ele disse que não sabia se sua filha tinha filhos ou não: “Não tenho a menor ideia. Pessoas brigam, famílias se separam e você segue com sua vida. Pessoas fazem escolhas e, para mim, tanto faz”.

O jornalista que o entrevistava chegou a dizer que sua resposta soava muito distante, ao que ele respondeu: “É frio porque a vida é fria”.