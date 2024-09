Antes do teste para 'Reis' e de ingressar na 11ª temporada, Felipe Mafra torcia para fazer parte dela - O Liberal

Desde que “Reis” estreou na Record, em março de 2022, Felipe Mafra assistiu a alguns capítulos da novela bíblica e todas as vezes se deslumbrou com o que via. A vontade de atuar no gênero se manifestava, mas a expectativa de que aquilo se tornasse realidade não era grande. “Eu achava tudo lindo. Tinha ‘cara de cinema’, mas eu não imaginava que pudesse estar naquela obra depois de 11 temporadas”, recorda o paulista, que fará 43 anos no próximo dia 22.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A chance de integrar o elenco de “Reis” veio a partir de um teste. Na época, a seleção era para interpretar exatamente o Príncipe Efrata, personagem que chegou a ser apresentado no começo da 11ª fase, “A Divisão”, mas que retorna com mais espaço na próxima fase, “A Emboscada”, já disponível na plataforma de streaming Univer Vídeo, mas ainda sem data de estreia na Record. “Efrata exerce funções administrativas no palácio de Israel. Contraceno com Claudia Mauro, que interpreta a Rainha Maacá, e têm sido momentos maravilhosos”, adianta.

Para a composição de personagem, Felipe tratou de começar a assistir à novela com um olhar mais atento, na busca por compreender melhor o ambiente em que as histórias são contadas. Outro ponto importante foi observar a linguagem utilizada no folhetim, para que sentisse mais segurança ao dar seu próprio texto. Mas as referências para a personalidade de Efrata fogem de exemplos de época. “Tenho buscado em pessoas ligadas à minha vida pessoal mesmo. Gente com ambições e objetivos que são similares aos do meu personagem” diz, entregando que o público pode esperar muitos conflitos.

“Já na primeira aparição, Efrata mostrou que não leva desaforo para casa. Na época, teve a animosidade contida pela rainha, em um embate acalorado com Harum (papel de Felipe Dutra). Mas, com o desenrolar da trama, acredito ele tem muito a revelar”, indica.

Na televisão, Felipe já tinha feito participações em “Terra e Paixão”, “Amor de Mãe” e “Bom Sucesso”, da Globo, além de “Verdades Secretas 2”, produzida inicialmente para o Globoplay. Em “Reis”, experimenta o gostinho de retratar não só uma trama de época, mas um período extremamente distante do vivido atualmente.

“É um trabalho constante de ‘como seria’. Quando entro no set, penso como seria a postura, o jeito falar, de andar e de se mover, enfim, tudo referente à época. Esse cuidado, aliás, está muito presente na produção toda. A direção de arte, os roteiristas e os diretores zelam bastante para que o público seja transportado até aquela realidade”, defende.

Curiosamente, Felipe não sonhava com a carreira de ator. O começo na vida artística, na verdade, se deu como cantor e compositor. “Depois que lancei meu segundo álbum, ‘Beat Sem Fim’, disponível nas plataformas digitais, o meu empresário da época falou sobre estudar teatro musical, para abrir mais portas. Fui meio contrariado, mas pouco tempo estudando artes cênicas e teatro me deixou completamente apaixonado por esse mundo”, lembra ele, que nasceu em Bauru.

“Reis – A Emboscada” – Record – Prevista para estrear em breve, já disponível no streaming Univer Vídeo.