‘Antes das estrias, existe uma mulher’, desabafa Eliana sobre foto de paparazzi

Eliana Michaelichen publicou um amplo texto no Instagram nesta terça-feira, 14, sobre como se sente refém dos padrões de beleza. Isso porque a apresentadora ficou incomodada com uma foto dela, de costas e de biquíni, feita por um paparazzi no Rio de Janeiro, onde ela passou o fim de semana com o marido e os filhos.

A apresentadora do SBT aproveitou para desabafar e disse que, em 32 anos de carreira, “nunca havia sido flagrada dessa maneira”.

“Foi tão estranho, invasivo, perdi o controle de minha imagem. Na hora senti taquicardia, minha mão ficou suada, fiquei sem ar. Acredita que parei pra me questionar se errei de ter ido à praia e depois ter subido pra piscina do Hotel, de amigos queridos?”, afirmou.

Eliana conta que, depois de algumas horas, percebeu que deveria falar sobre o assunto, que a incomoda há anos: “Resolvi eu mesma postar, já que inevitavelmente minha foto já não é mais minha, virou algo de ‘todos’. Esse post tem um significado importante pra mim, estou me sentindo livre”.

A apresentadora relata que, por muitos anos, deixou de brincar em uma praia com filhos com receio de ter o corpo exposto e lançado ao julgamento. “É comum a sensação de não sermos donas da nossa própria imagem e dos nossos próprios corpos, mesmo não sendo famosas. Quantas vezes você presenciou uma mulher sendo fotografada sem autorização, na academia enquanto só queria treinar, na praia enquanto só queria se divertir”, disse.

A responsabilidade por ser uma figura pública e ser ainda mais notada aprisionou Eliana, também, no intitulado “padrão de beleza feminino”. “Reparar numa celulite, numa estria, em alguma imperfeição de uma foto roubada – e na sensação de invasão e falta de controle que isso traria. Aquela cobrança que vivemos pelo simples fato de sermos mulheres. A cobrança com o corpo (se é magro, gordo, flácido ou musculoso ) é sempre maior pra nós”, enfatiza.

Em outro trecho da publicação, ela ressalta que o impacto da invasão de privacidade que os corpos femininos sofrem é devastador: “Pra quem é julgado vira uma prisão que só notei depois de muitos ‘mergulhos’ perdidos nesta vida. A maturidade me fez entender que o corpo é meu e eu não posso deixar de curtir os meus quase 50 anos por conta do que os outros vão pensar ou falar. Pra constar, antes das estrias, celulite, abdômen sarado, seja lá qual for o assunto, existe uma mulher, um indivíduo, que a cada dia que passa perde o receio de ser julgada”.

A postagem no Instagram recebeu mais de um milhão de curtidas e foi comentada por internautas e amigos da apresentadora. “Te entendo, Li, você é maravilhosa e uma inspiração. Obrigada pela reflexão”, escreveu Maisa Silva. “Exatamente, linda. Por isso nunca me preocupei com o que falavam de mim. Viva essa liberdade e seja feliz com seus filhos. A vida é uma só e passa muito rápido”, ensinou a cantora Gretchen.