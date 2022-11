Annie Ernaux é a autora mais vendida da Flip 2022

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) segue até o fim da tarde deste domingo, 27, mas nenhum outro autor ou autora deve tirar o posto de Annie Ernaux: ela é a escritora com mais livros vendidos da Flip 2022, na Livraria da Travessa, a oficial do evento.

No balanço preliminar, ela aparece vendendo três vezes mais do que a segunda colocada: Maria Firmina dos Reis (1822-1917). Benjamín Labatut, Ailton Krenak, que não está na programação deste ano da Flip, Camila Sosa Villada, Geovani Martins, Lázaro Ramos, Lilia Moritz Schwarcz, Bessora, Nastassja Martin e Saidiya Hartman aparecem na sequência.

Como exceção de Lilia, Annie é a escritora com mais títulos disponíveis – a Fósforo, que tem se dedicado a publicar sua obra no Brasil desde 2021, lança, na Flip, O Jovem, o mais recente livro da vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2022.

A lista reflete a maior pluralidade vista nas mesas da Flip este ano. Dos 11 autores mais vendidos, cinco são mulheres negras, apenas quatro são homens. Há um autor indígena e uma travesti.

Veja os autores mais vendidos da Flip 2022

(lista atualizada às 12h)

Annie Ernaux

Maria Firmina dos Reis

Benjamín Labatut

Ailton Krenak

Camila Sosa Villada

Geovani Martins

Lázaro Ramos

Lilia Moritz Schwarcz

Bessora

Nastassja Martin

Saidiya Hartman