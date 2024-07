Ann Wilson, vocalista do Heart, retira tumor maligno e adia turnê

A vocalista da banda Heart, Ann Wilson, adiou uma turnê pela América da Norte após revelar um tratamento contra um câncer nesta quinta, 4. Segundo Wilson, a cirurgia para a retirada de um tumor maligno foi bem sucedida, mas as apresentações foram canceladas por recomendações médicas.

“Estou me sentindo ótima, mas meus médicos me aconselharam a passar por sessões de quimioterapia preventiva”, anunciou a artista de 74 anos em um comunicado nas redes sociais.

Em maio, a banda já havia adiado uma turnê europeia com a justificativa de um “procedimento urgente”. O Heart tinha mais de 50 shows agendados entre Estados Unidos e Canadá. “Eu planejo retornar em 2025”, prometeu Wilson aos fãs.

Formada em Vancouver, Canadá, nos anos 70, a Heart é dona de hits como Barracuda, Crazy On You e Alone, que possui uma versão em português interpretada pelo grupo Calcinha Preta. Wilson lidera a banda com a irmã e guitarrista Nancy Wilson.