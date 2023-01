Aniversário de SP: oito atrações gratuitas para se divertir na capital paulista

A cidade de São Paulo festeja nesta quarta-feira, 25, seus 469 anos. Diversa como é, sobram formas de homenagear e celebrar a metrópole. Pelos quatro cantos da capital o que não falta são opções de lazer para a população local e visitante aproveitar o feriado. Algumas são gratuitas – é só buscar o tipo de atividade que deseja e o espaço que gostaria de visita. Para dar uma força, selecionamos algumas atrações, que vão de museus a teatro e shows, e pelas quais não se precisa pagar nada.

Exposição Redescobrindo São Paulo

Com obras assinadas pelo ilustrador e designer gráfico Jean Rosa, a exposição Redescobrindo São Paulo reúne 20 trabalhos, que espalham figuras dialogando com pontos conhecidos da cidade. São fotos com intervenções e vídeos que colocam cor e diversão em prédios e outros locais, como é o caso do edifício do Masp (Museu de Arte de São Paulo), criação da arquiteta Lino Bo Bardi.

Na mostra, o artista utilizou uma imagem aérea do museu, que se transforma em um xilofone gigante, tocado por uma criança. Shopping Center 3. Piso Augusta. Av. Paulista, 2.064, Cerqueira César, tel. 3285-2458 (Estacionamento: Rua Luís Coelho, 91). De 2ª a sábado, das 8h às 22h, e domingos e feriados, das 10h às 22h. A entrada é gratuita. Até 29/1.

Museu do Futebol

Inaugurado em 2008, o museu se localiza no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Para comemorar o aniversário da cidade, o museu contará com entrada gratuita para o público nesta quarta-feira. O Museu do Futebol conta com diversas atividades, jogos e oficinas esportivas para toda a família.

Traz a exposição 22 em Campo que estabelece relações entre o Modernismo e o Futebol. Com curadoria de Guilherme Wisnik, a mostra apresenta as ligações inusitadas entre o movimento cultural e o esporte. Os visitantes poderão ver a camisa utilizada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970. Praça Charles Miller, s/nº, Estádio do Pacaembu, São Paulo. De 3ª a domingo, das 9h às 17h.

Riquezas de São Paulo: Os Rios Invisíveis

O Programa Educativo do CCBB-SP preparou atividade especial gratuita para celebrar o aniversário de São Paulo. Com início às 16h30, arte-educadores apresentam Riquezas de São Paulo: os Rios Invisíveis, atração que reúne linguagens como música, teatro e poesia.

No palco, as atrizes Safira Santos e Tamires Carvalho são acompanhadas pelos músicos Victor Mocellin e Raí Freitas e interpretam canções compostas exclusivamente para o projeto, que homenageiam os rios que passam por baixo de nossos pés como o Anhangabaú, o Tamanduateí e o Tietê, mostrando que a capital nasceu a partir destes gigantes fluviais. CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, Triângulo SP, tel. 4297-0600 (Estacionamento conveniado: Rua da Consolação, 228). Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças. Nesta quarta, 25, às 16h30. Entrada gratuita.

Toada do Bardo

O ator Mauricio Machado comemora 35 anos de carreira no show Toada do Bardo, que intercala citações de Shakespeare com MPB. Além de Machado, sobem ao palco a cantora Renata Versolato e o cantor Thiago Pach. A direção geral de Eduardo Figueiredo. Teatro J. Safra. Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda, São Paulo, tel. 3611 3042 e 3611 2561 (Valet Service em estacionamento próprio do Teatro – R$ 30). 4ª e 5ª, às 20h30. Entrada gratuita. Até 9/2.

Mulheres na Música

Lugar de bons encontros e para observar peças adquiridas pela colecionadora e mecenas Ema Klabin, o Museu Ema Klabin estará aberto nesta quarta, dia do aniversário de São Paulo. Para celebrar a cidade, o espaço preparou concerto especial com a soprano Manuela Freua, a violinista Eliane Tokeshi e o pianista Marcos Aragoni, que terá início às 11h.

Mas atenção: estarão disponíveis 100 lugares, que serão ocupados por ordem de chegada. Haverá ainda transmissão ao vivo pelo canal oficial da Casa Museu Ema Klabin no YouTube (https://youtu.be/5zSMykkUC_4). A entrada é gratuita e o visitante pode passear pelo jardim e também visitar o museu e apreciar as obras. Casa Museu Ema Klabin. Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo. De 4ª a 6ª, visitas mediadas às 11h, 14h, 15h15 e 16h30. Aos finais de semana e feriados, visitação livre. Entrada gratuita.

Masp

Marco da cidade e orgulho dos paulistanos, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) tem variedade de exposições. No momento, está em cartaz a mostra da artista Cinthia Marcelle, que tem seu trabalho focado sobretudo em instalação, fotografia e vídeo, além de pintura, colagem e desenho.

Mas o público pode também apreciar obras do acervo do Masp, em caráter permanente, expostas nos icônicos cavaletes de cristal concebidos pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992). Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – Masp. Av. Paulista, 1.578, tel. 3149-5959. 3ª, das 10h às 20h; 4ª a domingo, das 10h às 18h. R$ 50 (gratuito às 3ªs e também nesta quarta, 25, aniversário de São Paulo).

Paulo Autran 100 anos

Um dos maiores nomes do teatro brasileiro, Paulo Autran é homenageado em mostra interativa no MIS-SP, pela celebração do seu centenário, que ocorreu em 7 de setembro de 2022. A exposição retrata a trajetória do ator por meio de fotografias, cartazes, trechos de entrevistas, programas de teatro. Também integra a programação, a exibição de filmes com sua participação. Nesta quarta, apresentação dos longas O Enfermeiro (1999), às 16h, e Oriundi (2000), às 18h. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Retratos – Bob Sousa

A exposição fotográfica é composta por retratos de personalidades da cultura e do teatro brasileiro contemporâneo. Entre os nomes que foram fotógrafos por Bob Sousa estão Eva Wilma, Ary Fontoura, André Fischer, Sergio Mamberti, Ivam Cabral, Elias Andreato, Zé Celso, Ana Lúcia Torre, Letícia Sabatella, Denise Fraga, Lilia Cabral, Maria Fernanda Cândido, Walderez de Barros, Irene Ravache, Samir Yazbek, Renato Borghi, Marcos Caruso, Cleo di Paris, Marcelo Médici, Malu Barsanelli, entre muitos outros. Teatro Eva Herz. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional, 2º Piso, Bela Vista, tel. 3070-4059. Gratuito. Até 26/2. Abertura às 15h.