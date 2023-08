Anitta viraliza após chamar chef de Paola ‘Caçarola’

Nesta quarta-feira, 16, Anitta se tornou o assunto da internet mais uma vez – mas agora, não foi com uma nova música. A artista brasileira usou suas redes sociais para contar um relato pessoal quando, sem querer, confundiu o nome de outra pessoa famosa.

“Vocês lembram que na pandemia eu tinha feito umas lives com alguns profissionais? Daí eu fiz com uma chef de cozinha. Enfim, a Didia virou minha chef. Ela é do Uruguai, então ela não sabe muito quem é ninguém aqui do Brasil. Sabia nem quem era eu”, disse.

“A gente descobriu esses dias que tem uma pessoa que ela sabia muito bem e que ela fica louca por essa pessoa”, contou. “É a Paola ‘Caçarola'”, prosseguiu, se referindo à chef argentina Paola Carosella.

No vídeo, a artista não percebe a confusão e continua contando. “Falei com a Paola e ela veio fazer uma surpresa pra Didia. Prepara o lencinho”, brincou.

No story seguinte, Anitta mostra que alguém a corrigiu e brinca com o erro. “Falei o nome da Paola errado. Carosella! Falei Caçarola”, riu.

A gafe rapidamente viralizou nas redes sociais, sobretudo o Twitter, que teve “Paola Caçarola” como um dos tópicos mais comentados da plataforma. É a “Paola da Shopee”, brincou uma internauta. “Desculpa, chef, mas eu ri”, comentou outro.

Anitta também compartilhou vídeos do encontro entre Didia e a chef argentina. A chef pessoal da artista se emocionou imediatamente ao ver Carosella. “Eu que vou chorar”, brincou Paola.