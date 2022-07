Anitta, Tini e Becky G se unem em música e clipe de ‘La Loto’

Depois de muita expectativa dos fãs, a parceria entre Anitta, Tini e Becky G foi lançada. A música La Loto ainda veio acompanhada de um vídeoclipe estrelado pelas três.

A faixa é um lançamento de Tini, cantora argentina que ficou conhecida por protagonizar a série Violetta, do Disney Channel. Ela já lançou três álbuns de estúdio e vem divulgando canções que devem compor o quarto.

No clipe de La Loto, Anitta e Becky G dançam ao lado de Tini em cenários luxuosos e cantam sobre uma noite fora com as amigas ao som de um batida de reggaeton. O vídeo já acumula mais de 2 milhões de visualizações.

“Saiu La Loto com as minhas rainhas. Espero que vocês aproveitem, eu amo essa música”, escreveu Tini no Instagram.